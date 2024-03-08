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أنور قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً

أنور قرقاش يلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً
8 مارس 2024 15:41

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عدداً من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاغ»، الذين يتبعون المجموعة البرلمانية المعنية بالدول العربية، برئاسة عضو البرلمان الدكتور كريستيان بلوس رئيس المجموعة البرلمانية.

وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش متانة العلاقات التي تربط الإمارات وألمانيا في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتكنولوجية وآليات تنمية مساراتها، في ظل العلاقة المتميزة والتاريخية بين الدولتين.

حضر اللقاء سعادة ألكسندر شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة.

المصدر: وام
أنور قرقاش
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