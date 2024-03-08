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محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 691 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي بمناسبة شهر رمضان

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 691 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي بمناسبة شهر رمضان
8 مارس 2024 15:46

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 691 نزيلا من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن العفو يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح، ومنحهم الفرصة للتوبة والانخراط مرة أخرى في المجتمع، وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم في هذا الشهر الفضيل.

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وقد باشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر العفو في أسرع وقت ممكن.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
شهر رمضان
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