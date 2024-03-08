حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 484 نزيلاً من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة، وتنطبق عليهم شروط العفو، والتي تتضمن حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ورفع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة العفو عن المحكومين، وحرص سموه على دعم الكيان الأسري واستقراره، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس من شملهم قرار الإفراج، وسبيلاً للعودة ليصبحوا أفراداً صالحين في المجتمع يشاركون في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات.