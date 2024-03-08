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حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 368 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان

حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 368 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
8 مارس 2024 17:44

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 368 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة من محاكم الإمارة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
في مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء تلك الأحكام.
يأتي هذا الأمر حرصاً من سموه، على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى الحياة الطبيعية، وللتخفيف من معاناة أسرهم، ولم شملهم مع ذويهم وعائلاتهم، في هذه الأيام الفضيلة.
ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، قبل بداية الشهر المبارك، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة: "إن مكرمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، يأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وذويهم في هذا الشهر المبارك".
وتوجه النائب العام، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها.
كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.

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المصدر: وام
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