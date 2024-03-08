السبت 9 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استمرار عدم الاستقرار الجوي مع أمطار يصحبها برق ورعد غداً

استمرار عدم الاستقرار الجوي مع أمطار يصحبها برق ورعد غداً
8 مارس 2024 17:59

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي غدا فيما يكون الطقس غائما تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد على بعض المناطق يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، وانخفاض في درجات الحرارة.
الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 كم/س تصل إلى 70 كم/س.
الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:38، والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.
بحر عمان: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 21:36، والجزر الأول عند الساعة 15:00والجزر الثاني عند الساعة 03:45.

أخبار ذات صلة
ذروة الحالة الجوية اليوم
إغلاق شواطئ وحدائق أبوظبي خلال الأحوال الجوية غير المستقرة
المصدر: وام
الطقس في الإمارات
الحالة الجوية
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أمطار رعدية
الرعد والبرق
البرق
آخر الأخبار
نيس.. «أزمة عميقة»!
الرياضة
نيس.. «أزمة عميقة»!
اليوم 08:04
مبان مدمرة في دير البلح جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة
اليوم 01:20
أجزاء تطفو على الماء بعد غرق سفينة الشحن «روبيمار» قبالة سواحل اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إيغاد»: 30 عاماً يحتاجها البحر الأحمر للتعافي من غرق «روبيمار»
اليوم 01:20
أطفال يحملون عبوات مياه فارغة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من أي هجوم بري إسرائيلي على رفح
اليوم 01:20
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات البلدية في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تحذيرات من تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©