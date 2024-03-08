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رئيس الدولة يصدر عدداً من المراسيم الاتحادية

رئيس الدولة يصدر عدداً من المراسيم الاتحادية
8 مارس 2024 19:11

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عددا من المراسيم الاتحادية شملت:
تعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية بدرجة "وزير"، وتعيين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بدرجة "وزير"، وإنشاء مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة وتعيين معالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيسا لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية، وتعيين معالي حميد سعيد عامر حمد النيادي مديرا لمكتب رئيس ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، وتعيين معالي سلطان ضاحي سلطان الحميري مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية، وتعيين معالي راشد سعيد سالم العامري مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية.

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