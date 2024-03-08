حمدان بن زايد يهنئ ملك البحرين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.

وكتب سموه، على منصة "إكس (تويتر سابقا) "خالص التهاني والتبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم".

ودعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، المولى عز وجل أن "يعيدها على جلالته وهو ينعم بالصحة والعافية، وأن يوفقه لما فيه تقدم ورخاء البحرين وأهلها، ومواصلة مسيرتها الوطنية الشاملة وإنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات".