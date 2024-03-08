استمرار هطول الأمطار على مناطق مختلفة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تواصل هطول الأمطار الغزيرة، اليوم الجمعة، على معظم مناطق الدولة، مصحوبة بالبرَد.

حيث هطلت أمطار غزيرة مع برَد على طريق الشويب الخضر، بالعين، وعلى طريق حميم، والعراد، وجبل حفيت، والعين الفايضة، وزاخر، والخزنة، والفقع، والشويب، بالعين، وعلى أبوظبي في مدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة، ومدينة شخبوط، والباهية، والشوامخ والشامخة، وبني ياس، وجزيرة ياس، والختم، والوثبة.

كما هطلت أمطار على مرقب، والليسلي، بدبي، ومصفوت بعجمان، ومدينة زايد، وحبشان، بالظفرة، حيث تشهد الدولة حالة جوية بدأت من اليوم الجمعة الـ8 من مارس ويتوقع أن تستمر لغاية يوم الأحد الـ10 من مارس 2024.

بدأت من الصباح الباكر إلى بعد ظهر يوم الجمعة، السُحب تتزايد تدريجياً فوق الجزر وفي بعض المناطق الغربية والجنوبية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قبل ظهر اليوم.

ومن مساء وليل الجمعة إلى مساء السبت، (ذروة الحالة) تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية حيث تتزايد كميات السحب على أغلب مناطق الدولة وتتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارة مع البرق والرعد وسقوط البرد أحياناً على بعض المناطق تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتتركز يوم الأحد الحالة الجوية على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة مع استمرار سقوط الأمطار، وتخف حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً مع انحصارها على المناطق الشرقية من مساء وليل الأحد.

كما شهدت درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة هذا اليوم 36.3 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 15:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.