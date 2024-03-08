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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 87 سجيناً بمناسبة شهر رمضان المبارك

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 87 سجيناً بمناسبة شهر رمضان المبارك
8 مارس 2024 22:28

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 87 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
 تأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.
وتقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

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المصدر: وام
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حاكم الفجيرة
الإفراج عن نزلاء
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