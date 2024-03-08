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المري يكرم الفائزين في جوائز «القمة الشرطية العالمية»

عبدالله المري يكرم الفائزين في جوائز القمة الشرطية العالمية (من المصدر)
9 مارس 2024 01:13

دبي (الاتحاد)

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كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من الوفود الشرطية، الفائزين بجوائز القمة الشرطية العالمية، في دورتها الثالثة، وذلك في منطقة حي الفهيدي بدبي.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن جوائز القمة تحتفي بجهود العاملين والمتخصصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان في المجتمعات، موضحاً أهمية دور الشرطة في الحفاظ على النظام والسلام، وتعزيز العدالة.  وكرم معاليه يرافقه، اللواء عبد القدوس العبيدلي، الفائزين في جوائز القمة الشرطية العالمية بفئاتها العشر.

القمة الشرطية العالمية
دبي
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عبدالله خليفة المري
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