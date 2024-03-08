130 عارضاً قدموا تقنياتهم وحلولهم الأكثر ابتكاراً في القمة الشرطية العالمية

دبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من القمة الشرطية العالمية 2024، انطلاق المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية K9، بحضور مساعدي القائد العام لشرطة دبي والضباط من مُختلف الأجهزة الشرطية، والخبراء والمعنيين بهذا المجال.

وتسلمت سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، «درع وشهادة السعادة» تعبيراً من القيادة العامة لشرطة دبي لدعم سموها المتواصل لمنظومة العمل في إدارة التفتيش الأمني K9، ما كان له كبير الأثر في رفع مستويات الكفاءة الوظيفية للإدارة.

واستعرضت القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، وعلى مدار ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والحلول الأكثر ابتكاراً وتعزيزاً لكفاءة قطاعات إنفاذ القانون والأمن والشرطة على مستوى العالم، قدمتها أكثر من 130 جهة عارضة دولية من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك المنظمات الرائدة في مجال منع الجريمة، والتحول الرقمي، والاستجابة لحالات الطوارئ والتدريب، والتحقيق والإنفاذ، والنقل والتنقل، والدفاع الوطني، والرصد والأمن، ومعدات ومواد الحماية، فضلاً عن وكالات الشرطة والسلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت فعاليات اليوم الثالث من القمة، أحد أكبر عروض المراقبة الآلية والمركبات في شركة Micropolis Robotics بالتعاون مع شرطة دبي، حيث عرضت الشركة منصة المركبات الآلية M-Platform، التي تجمع بين التنقل والاستقلالية وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتقديم مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك مركبتان متنقلتان مستقلتان لشرطة دبي، ومركبة أصغر حجماً تتمتع بقدرة محسنة على المناورة في المناطق المغلقة، ومركبة ثقيلة أكبر حجماً لعمليات الطرق المفتوحة.

واستعرضت شرطة أبوظبي «قبعتها الذكية» المبتكرة، والتي تم تصميمها لقياس التوتر والتركيز لدى الضباط.

كما عرضت وزارة الداخلية في الإمارات، إشارة المرور الخاصة بالطائرة بدون طيار.