«مرور دبي» تُضاعف دورياتها في الشوارع تزامناً مع الحالة الجوية

دبي (الاتحاد)

أكدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مواصلة العمل مع الجهات المساندة لمواجهة حالات الطوارئ المرورية المتوقعة بسبب المنخفض الجوي، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى القيادة بحذر ومتابعة النشرات الجوية من مصادرها الموثوقة للتعرف على حالة الطقس، تحسباً للتغيرات الجوية الطارئة، مشيرةً إلى أنها سترفع من مستوى استعداداتها لمواجهة حالات الطوارئ المرورية بسبب هطول الأمطار الغزيرة المتوقعة في الأيام المقبلة، مع مضاعفة عدد الفرق المرورية والدوريات في جميع الشوارع والتقاطعات الرئيسة في الإمارة، لافتةً إلى أن معظم عمل الدوريات سيقتصر على تنظيم حركة السير وفض الاختناقات والازدحامات المرورية وحالات التدخل السريع.

وناشد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، الجمهور الكريم بضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية، وتجنب الخروج أثناء العواصف قدر المستطاع، داعياً مُستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات، نظراً للأجواء الماطرة التي ستسيطر على الدولة خلال الأيام المقبلة.

وأكد اللواء المزروعي ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية، وتخفيف السرعات، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة لتصوير الأجواء، ما قد ينتج عنه وقوع حوادث مرورية بليغة، والالتزام بترك مسافة أمان كافية تناسب هذه الظروف، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة.

وطالب اللواء سيف المزروعي، مستخدمي الطريق، بالتعاون التام مع الشرطة للمساهمة في تسيير حركة السير والمرور، حفاظاً على الأرواح، وللتقليل من حجم الخسائر التي تشهدها الطرق عادة في مثل هذه الأجواء، موضحاً أن تجنب السرعات والالتزام بالقوانين المرورية مما يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ويجنب السائقين مخاطر الحوادث المرورية.

وأكد اللواء المزروعي ضرورة الانتباه والقيادة بحذر، واتباع جميع الإجراءات الوقائية أثناء القيادة، كخفض السرعة، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة، مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، والالتزام بخط السير، وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، واستعمال مساحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة.

كما طالب السائقين في حال وقوع حادث بسيط بعدم التوقف في وسط الطريق لمعاينة الأضرار، وضرورة الإسراع في إخراج المركبات خارج حرم الطريق، والابتعاد عنها مسافة أمان كافية، وفي حال تعرض المركبة لأضرار بليغة لا يستطع معها السائق تحريكها، فعليه استعمال الإشارات التنبيهية، وتأمين نفسه والأشخاص الذين برفقته، ثم وضع المثلث التحذيري خلف المركبة بمسافة كافية لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، ثم ترك المركبة كلية، والتوجه إلى خارج الطريق، والاتصال بالشرطة.