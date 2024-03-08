بلدية العين ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

العين (وام)

رفعت بلدية مدينة العين جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة ضمن خطة الطوارئ التي تقوم بها البلدية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. وتضمنت استعدادات البلدية تجهيز مكتب الطوارئ للرد على جميع البلاغات الواردة خلال فترة الحالة الجوية، إلى جانب توفير 57 مهندساً ومراقباً و1200 عامل و166 معدة وآلية، بالإضافة إلى مضخات وصهاريج لسحب تجمعات مياه الأمطار موزعة على مجموعة من المواقع الحرجة والشوارع والأنفاق الرئيسة في مدينة العين.

كما باشرت فرق الطوارئ في بلدية مدينة العين بالتأكد من فتح جميع منافذ تصريف المياه وتنفيذ السواتر الترابية لحماية الطرق المحاذية للمناطق السكنية من ارتفاع منسوب المياه والوصول إلى المناطق السكنية والشوارع الداخلية بالإضافة إلى تخفيض منسوب المياه في بحيرات منطقة جبل حفيت وعين الفايضة، ووضع شاشات إلكترونية بجانب نفق النباغ في شارع طحنون بن محمد من الجهتين لتنبيه السائقين بإغلاق النفق وتغيير المسار بالاتجاه للأعلى في حال ارتفاع منسوب المياه داخل النفق. كما شملت الاستعدادات إغلاق جميع الحدائق والملاعب ومراكز المواد الغذائية في مناطق مدينة العين مع تعليق مهرجان العين للزهور وسوق سابع وجميع الفعاليات مؤقتاً اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى انتهاء الحالة الجوية وذلك لضمان سلامة المدينة وسكانها واستمرارية خدمات الأصول.

وجهت البلدية شركات البناء والإنشاء بإيقاف جميع الأعمال في المواقع وتأمين الرافعات والسقالات وإيقاف عمليات الرفع وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة، كما وجهت المستفيدين من خدمة تصاريح الخيام الرمضانية والخيم المؤقتة بالتأكد من تثبيت الأعمدة وهياكل الخيام بصورة محكمة لتفادي الضرر بالسلامة المجتمعية.

وأهابت بلدية مدينة العين بالجمهور إلى التواصل مع مكتب الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 993 خلال الحالية الجوية للإبلاغ عن أي تجمعات للأمطار، كما نبهت الجمهور إلى عدم دخول الأودية والشعاب خلال الحالة الجوية ومواقع تجمعات المياه وذلك للمحافظة على سلامتهم والتعاون مع فرق العمل الميدانية، مع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بالدولة.