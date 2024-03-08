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إغلاق شواطئ وحدائق أبوظبي خلال الأحوال الجوية غير المستقرة

إغلاق شواطئ وحدائق أبوظبي خلال الأحوال الجوية غير المستقرة
9 مارس 2024 01:16

هالة الخياط (أبوظبي)

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، إغلاق حدائق وشواطئ مدينة أبوظبي مؤقتاً، نتيجة للظروف والتقلبات الجوية غير المستقرة المتوقعة، وحفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، وأكدت البلدية أنه سيتم إعادة افتتاح الحدائق والشواطئ بعد استقرار الأحوال الجوية.
ودعت البلدية أصحاب العزب إلي أخذ الاحتياطات الوقائية المناسبة، وتثبيت المنشآت والمواد القابلة للتأثر بالرياح الشديدة في العزب منعاً لتطايرها، وتوفير الحماية للعمال في العزب وتأمين الماشية من تأثير الرياح والأمطار المتوقعة.
وفيما يخص عربات الطعام المتنقلة، أكدت البلدية ضرورة أخذ الحيطة والحذر نتيجة للرياح الشديدة والأمطار المتوقعة خلال اليومين المقبلين.
وأوضحت البلدية إجراءات السلامة في حالات التقلبات الجوية والمتمثلة في التأكد من تثبيت الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة، وإيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، وتنبيه جميع العمال والموظفين بالاحتياطات اللازم اتخاذها خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، وتثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل.
ودعت البلدية إلى إيقاف الأعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة.
ودعت البلدية الجمهور إلى الاتصال على الرقم 993 في حالات الطوارئ كسقوط الأشجار، وتجمع المياه، وسقوط أو ميلان أعمدة الإنارة.

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