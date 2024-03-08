ذروة الحالة الجوية اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت، أمس، أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق الدولة، إذ تشهد حتى الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع هبوب رياح قوية تؤدي إلى إثارة الغبار أو الرمال، مع تكوّن السحب الركامية.

وأهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالجمهور الكريم، ضرورة الالتزام والتقيد بجميع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والتصرف بحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وذلك عبر موقعها على منصة إكس. كما نبه أئمة المساجد على مستوى الدولة، استناداً إلى ما دعت إليه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، عقب صلاة الجمعة، أمس، بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، ابتداء من أمس الجمعة حتى الأحد 10 مارس، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة، كما أوصى الخطباء بعدم تلقي المعلومات إلا من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أي معلومات مجهولة المصدر، وأكدوا أن التعاون الفعال بين الأفراد والمؤسسات الرسمية؛ سبب رئيس في سلامة الجميع.



هطول أمطار

وشهدت العاصمة أبوظبي وضواحيها هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة ومتفاوتة الغزارة، نتيجة الحالة الجوية، وهطلت أمطار على مدينة خليفة، ومحمد بن زايد، والشامخة، وشخبوط، وبني ياس والشوامخ، والباهية، وجزيرة ياس، ومناطق بمدينة العين، ومنطقة الظفرة.



عدم استقرار جوي

ومن الصباح الباكر ليوم أمس إلى بعد ظهر الجمعة، ازدادت السُحب تدريجياً فوق الجزر وفي بعض المناطق الغربية والجنوبية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ومن ظهر الجمعة إلى مساء السبت، وهي (ذروة الحالة) تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية، حيث تتزايد كميات السحب على أغلب مناطق الدولة، وتتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارة مع البرق والرعد وسقوط البَرَد أحياناً على بعض المناطق تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



الحالة الجوية

يوم الأحد، تتركز الحالة الجوية على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، مع استمرار سقوط الأمطار، وتخف حالة عدم الاستقرار الجوي تدريجياً مع انحصارها على المناطق الشرقية من مساء وليل يوم الأحد، وتنتهي الحالة كما هو متوقع يوم الاثنين، حيث لا توجد توقعات بهطول أمطار مع فرصة تشكل الضباب صباحاً.

ووفقاً للنشرة الجوية، يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الطقس غير المستقر، حيث يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 70 كم/س، والبحر متوسط الموج.

فيما يتوقع أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار، رطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.