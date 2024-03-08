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«عملية الابتسامة الإماراتية» تنفذ برنامجها الجراحي الرابع عشر

«عملية الابتسامة الإماراتية» تنفذ برنامجها الجراحي الرابع عشر
9 مارس 2024 01:14

أبوظبي (وام)

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نفذت مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، برنامجها الجراحي الرابع عشر في دولة الإمارات، بالتعاون مع مستشفى «هيلث بوينت» في أبوظبي، إحدى شركات «M42»، حيث خضع 19 طفلاً من جنسيات متنوعة لعمليات جراحية مجانية لعلاج مشاكل الشفاه المشقوقة. وتم تنفيذ العمليات الجراحية على مدار يومين، وشهدت تعاوناً مكثفاً بين 45 كادراً طبياً، بمن فيهم كوادر التمريض وأطباء الأطفال والجراحون، وأخصائيو التخدير.
وقال عمر النقبي، المدير التنفيذي في مستشفى هيلث بوينت: «فخورون بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية مجدداً لوضع بصمة إيجابية جلية في المجتمع، وتقديم هذه العمليات الجراحية، التي تسهم في تغيير حياة الأطفال المرضى نحو الأفضل، وتمكنهم من التمتع بحياة أكثر صحة وسعادة».
من جانبها، قالت موراج كرومي هوك، المديرة التنفيذية لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية: «نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لجميع المتطوعين وكوادر الرعاية من مؤسستنا وإدارة مستشفى هيلث بوينت، ونثمن الدعم الكبير الذي قدمته دائرة الصحة - أبوظبي لنتمكن في مؤسسة عملية الابتسامة من مواصلة عملنا في عطلة نهاية الأسبوع لعلاج هؤلاء الأطفال الذين كانوا يحتاجون بشدة للخضوع لهذه العمليات الجراحية بشكل آمن». 
تأسست مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية في عام 2011 تحت رعاية سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وتمكنت منذ تأسيسها من دعم وفحص أكثر من 300 مريض. وبفضل دعم المؤسسة، خضع 167 من هؤلاء المرضى للجراحات العلاجية المتبوعة برعاية شاملة تتضمن علاج الأسنان، والتغذية، وصحة الفم، وعلاج النطق.

هيلث بوينت
الإمارات
مستشفى هيلث بوينت
أبوظبي
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