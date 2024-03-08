تكريم الفائزين ببرنامج «جوائز دائرة التعليم والمعرفة» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

كرّمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، الفائزين ببرنامج جوائز دائرة التعليم والمعرفة بنسخته الأولى، خلال حفلٍ خاص احتفت فيه الدائرة بالمبادرات والإنجازات المتميزة للأفراد والمدارس ضمن المنظومة التعليمية في الإمارة.

وكانت الجوائز قد شهدت إقبالاً واسعاً مع استقبال أكثر من 300 طلب مشاركة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، ضمن 11 فئة شملت جوائز الأفراد والمدارس.

وأشرفت لجنة متخصصة على تقييم المشاركات، بناءً على موافاتها للمعايير والمتطلبات المحددة قبل اختيار الفائزين للحصول على مكافآت نقدية تتجاوز قيمتها الإجمالية 3.6 مليون درهم.

وتضمنت جوائز الأفراد 3 فئات فرعية وخمس جوائز، وحصد كل فائز جائزة نقدية بقيمة 50.000 درهم، وفازت سلامة خلفان عُبيد المزروعي من مدرسة قطر الندى الثانوية بجائزة أفضل مدير للعام، في حين فاز بجوائز المعلم المتميز كلٌ من مريم محمد جمعة الجابري من مدرسة مبارك بن محمد عن فئة المرحلتين المبكرة والابتدائية، وصادق أمين خان من المدرسة الإسلامية الإنجليزية عن فئة المرحلة الثانوية، وحنان فتحي سالم من أكاديمية الياسمينة البريطانية عن فئة تعزيز الثقافة واللغة العربية، كما نالت أمل محمود الشريطي من مدرسة ليوا الدولية - فلج هزاع جائزة البطل المجهول.

وتضم جوائز المدارس سبع فئات فرعية، وتم تخصيص الجوائز النقدية لتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تعزيز المبادرات في المدرسة.

وتضم جائزة الاختبارات المعيارية الموحدة فئتين، هما الإنجاز والتحسّن، وفازت بالجائزة 16 مدرسة حصدت كل منها جائزة نقدية بقيمة 125.000 درهم.