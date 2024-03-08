شما بنت سلطان: الإمارات رائدة عالمياً في الابتكار

أبوظبي (وام)

نظمت مؤسسة Bridge Institute والمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي (UICCA) ومنظمة Carbon Gap، مؤتمر ريادة استراتيجيات إزالة الكربون الذي استمر على مدى ثلاثة أيام في دبي، وناقش مستقبل الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي. ومثل المؤتمر علامة فارقة في تطوير استراتيجيات فعالة لإزالة ثاني أكسيد الكربون (CDR) داخل دولة الإمارات، ما يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق وتجاوز أهداف العمل المناخي المنشودة.

وأتاح المؤتمر منصة حيوية للخبراء لتبادل الأفكار والاستراتيجيات، حيث ساهم في إرساء خطة رائدة لتسريع مبادرات إزالة الكربون، مستفيداً من الموارد الطبيعية والعلمية الفريدة التي تزخر بها دولة الإمارات، وشارك خبراء من مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المالي، الأعمال، التأمين، الطاقة، الأوساط الأكاديمية، والحكومات، في نقاشات معمقة. وحظي المؤتمر بمشاركة كبيرة من أعضاء تحالف الإمارات للكربون تحت إدارة UICCA، والذي يعكس تكاتف جهود القطاع الخاص في دعم تطوير سوق الكربون في دولة الإمارات. وسلط الضوء على كيفية تطوير دولة الإمارات استراتيجية تتصدر العالم في مجال إزالة ثاني أكسيد الكربون، واستكشفت الجلسات عشر قضايا محورية من خلال منهجية «The Breakthrough Hour»، التي صُممت خصيصاً لتحقيق تغييرات جذرية وشاملة في الأنظمة.

شمل هذا الاستكشاف مجالات عدة تتضمن أسواق الكربون، والسياسات التنظيمية، وآليات التمويل، والتفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنوع في حلول إزالة ثاني أكسيد الكربون، مثل الالتقاط المباشر من الهواء، وتوليد الطاقة الحيوية مع الالتقاط وتخزين الكربون، والحلول المستندة إلى الطبيعة. ومع اختتام المؤتمر أرست الجهود الجماعية الأساس لتحقيق تقدم بيئي واقتصادي كبير.



التكيف مع التغير المناخي

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لـ UICCA إن دولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة عالمياً في الابتكار والتعاون القطاعي المتعدد الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز جهود إزالة ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع التغير المناخي.

وأضافت: «إن اختيار دولة الإمارات كواحدة من ضمن ثلاث دول رائدة في هذا المجال، يعكس مكانتها في الابتكار الرائد في الاستدامة البيئية. نهدف من خلال جهودنا المشتركة إلى إرساء معايير لأفضل الممارسات العالمية في هذا السياق».

من جانبه أكد سايمون ماكنزي «ماك» الرئيس التنفيذي لمؤسسة Bridge Institute على الحاجة الماسة لإزالة الكربون من الغلاف الجوي لتحقيق الصفر الصافي، حيث وصفه بأنه العمود الفقري لاستقرار المناخ، وبدونه لا يمكننا الوصول إلى التوازن المناخي.



الأهداف المناخية

قال تيم كروجر، رئيس المجلس الاستشاري لـ Carbon Gap: «تتمتع دولة الإمارات بإمكانات غير محدودة في مجال إزالة ثاني أكسيد الكربون، وهو قطاع حيوي لتحقيق الأهداف المناخية العالمية ويمثل فرصة اقتصادية كبيرة للدولة. ونود أن نعبر عن بالغ سعادتنا بالشراكة مع نخبة من الخبراء المتفانين في رسم خريطة طريق لتطوير ونشر تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات».