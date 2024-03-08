قيادات نسائية مصرية لـ«الاتحاد»: المرأة الإماراتية تعيش أزهى عصورها ومكتسباتها «غير مسبوقة»

أحمد شعبان (القاهرة)

تعيش المرأة الإماراتية اليوم أزهى عصـورها، في ظــل تفعيل دورها وتعظيم مسؤولياتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية لتصبح شريكاً فاعلاً في وضع وتنفيذ برامج التنمية المستدامة، في ظل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ويعتبر تعظيم دور المرأة في الإمارات نهجاً ثابتاً منذ تأسيس الدولة، وبجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الـ8 من مارس، ثمنت قيادات نسائية جهود الإمارات في تمكين المرأة وتعظيم دورها، حيث تمضي بخطى متسارعة ومتقدمة، انعكاساً لإيمان الدولة بقدرات وكفاءات المرأة، صاحبة العطاء المستدام، والمشاركة في بناء الوطن، وتعد مثالاً يُحتذى به للمرأة في الوطن العربي والعالم، بمشاركتها في المؤتمرات والمحافل والهيئات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.



نموذج مشرف

ثمنت الأمين العام للاتحاد النسائي العربي، رئيس اتحاد نساء مصر، الدكتورة هدى بدران، جهود الإمارات في تمكين المرأة، والاهتمام بها، وما يقوم به الاتحاد النسائي العام الذي يعتبر من أنشط الاتحادات، ويقوم بدور كبير لتمكين المرأة وتقدمها.

وقالت بدران، لـ«الاتحاد»، إن المرأة الإماراتية صاحبة بصمة كبيرة في مسيرة العمل المناخي، حيث تولت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، مهمة «رائد المناخ للشباب» ضمن الفريق القيادي للمؤتمر، فيما تولت رزان خليفة المبارك مهمة رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في cop28.

وأعربت الأمين العام للاتحاد النسائي العربي عن سعادتها بمعاصرة التقدم في تمكين المرأة بالإمارات، وأنه نموذج مشرف، نفخر به جميعاً كعرب، وندعو للاستفادة من هذا النموذج، الذي أوصل المرأة لهذا القدر من التقدم والاحترام والمواقع، فقد سبقت الإمارات في مجال تمكين المرأة في أمور كثيرة.



إنجازات عظيمة

وقالت مستشار شيخ الأزهر، عميد كلية العلوم الإسلامية، الدكتورة نهلة الصعيدي، إن المرأة الإماراتية تبوأت أعلى المناصب، وحققت إنجازات في جميع المجالات بمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وتعاظم دورها في مسيرة التعليم بمختلف التخصصات في الجامعات، ومشاركتها في جميع المجالات.

وأشادت الصعيدي، خلال حديثها لـ«الاتحاد»، بتجربة الإمارات نموذجاً حياً في تمكين المرأة، مثالاً عظيماً للمرأة العربية في التقدم، ومشاركتها في الحكومة من أعلى المعدلات في العالم، حيث يضم مجلس الوزراء الحالي في الإمارات 9 وزيرات.

وتمضي الإمارات قدماً في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للتوازن بين الجنسين 2022-2026 التي تتضمن 4 ركائز وأهداف رئيسة متمثلة في المشاركة الاقتصادية، وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية والقيادة والشراكات العالمية.

كما أطلقت الإمارات تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025.



نهضة كبيرة

بدورها، أوضحت عضو مجلس النواب المصري، سناء السعيد، أن الإمارات شهدت نهضة ونقلة كبيرة في مسيرة المرأة، معبرة عن فخرها بتحقيق إنجازات للمرأة في المجال العام، والتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مثمنة وصول نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 51%، وكذلك نسبة تمثيلها الكبيرة في الحياة العامة.

وأثنت النائبة المصرية على اهتمام قيادة الإمارات بوضع المرأة في مكانة تليق بها، بما يدل على أنه فكر متقدم ومتحضر ونظرة قيمة وتمكين حقيقي للمرأة، فنهضة المجتمعات قائمة على الإيمان الكامل بالمرأة التي هي شريك فاعل في مجتمعها، والدولة تمضي بخطى متسارعة في ملف تمكين المرأة، وتعطي انطباعاً عن إيمانها بقدرات وإمكانات المرأة الإماراتية.

وشددت السعيد على أهمية الاحتفال بيوم الـ8 من مارس، للتأكيد على دور المرأة العربية في مواقع اتخاذ القرار وتمكينها، وفي ممارسات ونهضة حقيقية في التعليم والمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وأن ما يحدث في الإمارات من نهضة يدعو إلى الفخر بالرقي الذي وصلت إليه المرأة.



نجاحات ومكتسبات

أشارت رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر سابقاً، السفيرة ميرفت التلاوي، إلى أن الإمارات حققت تقدماً كبيراً على مستوى عالمي في مجال تمكين المرأة، والنجاحات والإنجازات والمكتسبات التي حققتها في مختلف مواقع العمل ومجالات الحياة، تعود إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي كانت وراء الريادة في مجال حقوق المرأة.

وأوضحت التلاوي لـ«الاتحاد» أن مبادرات الإمارات في مجال تمكين المرأة لا حصر لها، ويعتبر قطاع الفضاء أحد أبرز مجالات العلوم المتقدمة التي سجلت فيها ابنة الإمارات حضوراً فاعلاً على المستويين المحلي والدولي، وتعتبر نورا المطروشي أول رائدة فضاء تسهم في سعي الإمارات المتنامي لاستكشاف الفضاء.

وشددت المدير السابق لمنظمة المرأة العربية، على أن الإماراتية تقدمت بصورة مبهرة في جميع المجالات، حتى أصبحت رائدة فضاء، وتقلدت مناصب وزارية، والكثير منهن نجحن في إدارة الأعمال، ومنهن من يعملن في مجال الأمن والشرطة، ودورها يتعاظم ويتنامى، محلياً وعالمياً، وعلى مدار السنوات الماضية أثبتت جدارتها في تولي المناصب القيادية.