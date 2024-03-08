30 ألف وجبة إفطار يومياً للصائمين في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أنهت جمعية الشارقة الخيرية تجهيزاتها كافة، لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه تم تجهيز 139 موقعاً للإفطار في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة، لتوزيع ما يزيد على 30 ألف وجبة إفطار بشكل يومي.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»: مشروع إفطار الصائمين يحوز اهتماماً بالغاً ضمن مشاريع الحملة الرمضانية، وقد تم الانتهاء من وضع الترتيبات الأخيرة من حيث التنسيق مع عدد من المطابخ على توفير وجبات الإفطار، وتجهيز الخيام في المواقع التي يرغب داعموها بوضع خيام بها، مشيراً إلى أن المشروع سوف يتم تنفيذه عبر 139 موقعاً للإفطار ليوفر 30 ألفاً، و771 وجبة إفطار يومياً.

وحول مواقع الخيام، قال ابن خادم: تتوزع مواقع وخيم الإفطار التي تم اعتمادها، بواقع 60 منفذاً للإفطار في مدينة الشارقة منها، 49 موقعاً و11 خيمة، لتستقبل 21 ألفاً و75 صائماً يومياً، إلى جانب 30 منفذاً منها، 24 موقعاً و6 خيام في المنطقة الوسطى بالذيد والمدام والبطائح ومن المقرر أن تستقبل 5173 صائماً يومياً، إضافة إلى 9696 وجبة سوف يتم توزيعها بشكل يومي في 46 موقعاً وخيمة بالمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وأشار بن خادم إلى أن الجمعية انتهت كذلك من الاتفاق مع عدد من المطابخ ذات الجودة العالية، والتي تتبع المعايير الصحية في تجهيز الوجبات، والقيام على نقلها إلى مواقع الإفطار، من خلال وسائل حفظ الأطعمة، كما ودفعت الجمعية بعدد من مشرفي الحملة الذين يوجدون بشكل دوري في مواقع الإفطار كافة، لمتابعة سير العمل ومعالجة أية سلبيات أو ملاحظات.