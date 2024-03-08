«قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد الزيارات الافتراضية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

حددت دائرة القضاء في أبوظبي، مواعيد الزيارات الافتراضية عن بُعد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إمارة أبوظبي، عبر التطبيق الذكي «نافذتي»، خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد الزيارات، ابتداءً من الاثنين إلى الجمعة للرجال والنساء.

وأفادت دائرة القضاء، بإتاحة تسجيل طلب زيارة النزلاء إلكترونياً، من خلال موقع خدمات حكومة أبوظبي «تم»، عن طريق الرابط

https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عبر الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، على أن يتم إرسال الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة تتضمن تحديد الموعد ومركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بُعد باستخدام تطبيق «نافذتي».

وأوضحت أنه طبقاً للائحة الزيارات، تكون المواعيد للزوار من أهالي وأقارب الرجال والنساء، اعتباراً من أول يوم في شهر رمضان المبارك، من الساعة 2:00 ظهراً إلى الساعة 4:00 مساءً، وسيتم تخصيص يوم الخميس لزيارة النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل بمنطقة العين من الساعة 9:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، فيما تكون زيارة السفارات والمحامين يوم الجمعة من الساعة 9:30 إلى الساعة 11:30 صباحاً.