السبت 9 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رمضان أمان» تقدم 500 ألف وجبة كسر صيام للسائقين

خلال الإعلان عن فعاليات الحملة الرمضانية (من المصدر)
9 مارس 2024 01:13

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: «نقاء» تجسد نهج الدولة ورؤية قيادتها في ضمان موارد مائية مستدامة للأجيال المقبلة
الإمارات ومصر تسقطان 62 طناً من المساعدات على شمال غزة

أعلنت جمعية الإحسان الخيرية، حملتها الرمضانية «رمضان أمان» في دورتها العاشرة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول، بحضور ماجد عمير نائب المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، وأحمد السويدي المدير العام لجمعية دبي الخيرية، ولطيفة القمزي المدير العام لمؤسسة دي بي ورلد الخيرية، وجميع الرعاة والداعمين في الحملة.
وأكدت بشاير الحمادي، رئيس اللجنة المنظمة لحملة رمضان أمان 10، حرص جمعية الإحسان الخيرية على الاستمرار في هذه الحملة التي تحث المجتمع على التكاتف والوعي بمعايير السير، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية التي تستهدف جميع سائقي المركبات قبل موعد الإفطار، بهدف التخفيف من السرعة الزائدة، والحد من الحوادث، وتوعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم، فضلاً عن تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.
وأضافت أن الحملة تستهدف 500 ألف وجبة، توزع على السائقين في جميع إمارات الدولة، كما تأتي حملة رمضان أمان في سياق استمرارية العمل الخيري الذي أخذت «الإحسان الخيرية» على عاتقها تنفيذه وتطويره، حيث إن، هذه الحملة تنفرد منذ انطلاقها بفكرة جديرة بالتقدير، خاصة أنها تستهدف أصحاب المركبات في الشارع أثناء شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة المتطوعين من مختلف فئات المجتمع، وبمشاركة خاصة من طلاب وطالبات الهيئات التعليمية لنشر ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية في المجتمع.

رمضان أمان
حملة رمضان أمان
رمضان
الإمارات
شهر رمضان
وجبة الإفطار
إفطار الصائم
جمعية الإحسان الخيرية
آخر الأخبار
نيس.. «أزمة عميقة»!
الرياضة
نيس.. «أزمة عميقة»!
اليوم 08:04
مبان مدمرة في دير البلح جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة
اليوم 01:20
أجزاء تطفو على الماء بعد غرق سفينة الشحن «روبيمار» قبالة سواحل اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إيغاد»: 30 عاماً يحتاجها البحر الأحمر للتعافي من غرق «روبيمار»
اليوم 01:20
أطفال يحملون عبوات مياه فارغة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من أي هجوم بري إسرائيلي على رفح
اليوم 01:20
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات البلدية في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تحذيرات من تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©