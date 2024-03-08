«رمضان أمان» تقدم 500 ألف وجبة كسر صيام للسائقين

عجمان (الاتحاد)

أعلنت جمعية الإحسان الخيرية، حملتها الرمضانية «رمضان أمان» في دورتها العاشرة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول، بحضور ماجد عمير نائب المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، وأحمد السويدي المدير العام لجمعية دبي الخيرية، ولطيفة القمزي المدير العام لمؤسسة دي بي ورلد الخيرية، وجميع الرعاة والداعمين في الحملة.

وأكدت بشاير الحمادي، رئيس اللجنة المنظمة لحملة رمضان أمان 10، حرص جمعية الإحسان الخيرية على الاستمرار في هذه الحملة التي تحث المجتمع على التكاتف والوعي بمعايير السير، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية التي تستهدف جميع سائقي المركبات قبل موعد الإفطار، بهدف التخفيف من السرعة الزائدة، والحد من الحوادث، وتوعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم، فضلاً عن تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.

وأضافت أن الحملة تستهدف 500 ألف وجبة، توزع على السائقين في جميع إمارات الدولة، كما تأتي حملة رمضان أمان في سياق استمرارية العمل الخيري الذي أخذت «الإحسان الخيرية» على عاتقها تنفيذه وتطويره، حيث إن، هذه الحملة تنفرد منذ انطلاقها بفكرة جديرة بالتقدير، خاصة أنها تستهدف أصحاب المركبات في الشارع أثناء شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة المتطوعين من مختلف فئات المجتمع، وبمشاركة خاصة من طلاب وطالبات الهيئات التعليمية لنشر ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية في المجتمع.