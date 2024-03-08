رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء بنغلادش تسلمها عبدالله بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لدى استقباله، اليوم، معالي محمد حسن محمود وزير خارجية جمهورية بنغلادش.

وبحث سموه ووزير خارجية بنغلادش، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلادش وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

من جانبه، أعرب معالي محمد حسن محمود وزير خارجية جمهورية بنغلادش عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في عدة مجالات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما بحث سموه ومعالي محمد حسن محمود، خلال اللقاء، التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.