سلطان المنصوري: المرأة الإماراتية متميزة ونموذج عالمي فريد

دبي (الاتحاد)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «مهمتنا في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي منح الكفاءات المواطنة فرصاً مهنية في القطاع الخاص، وهو ما جعلنا على مقربة أكثر من مدى تميّز وإنجاز بنات زايد اللاتي قدمّن للعالم نموذجاً فريداً، اليوم الإماراتية لا تُنافس وتخدم الإنسانية على اتساع تخصصات الأرض، بل وصلت للفضاء مثل نورا المطروشي، وهي أوّل رائدة فضاء إماراتية حاصلة على شارة رائد فضاء من ناسا».

وقال: «بهذه المناسبة نتقدّم من المرأة في العالم بشكل عام والمرأة الإماراتية بشكل خاص بأطيب التهاني ونتمنى لها المزيد من التقدّم والازدهار، وليس غريباً أن 64% من فريق عمل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مواطنات متميّزات أشكرهن على دورهن في تحقيق الإنجازات التي وصلنا إليها حتى الآن في تحقيق مهمتنا».

وأوضح: «في هذه المناسبة العالمية، نقف فخورين لأنّ قدوة المرأة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، علّمتنا أنّ تميّز بنات زايد لم تعد تكفيه مناسبة واحدة عالمية هي يوم المرأة العالمي، بل خصّصت لهن يوم المرأة الإماراتية، ونحتفل بهنّ من خلال إنجازهن المتواصل على مدار العام».