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سعيد بن طحنون: المرأة الإماراتية حققت إنجازات غير مسبوقة

سعيد بن طحنون: المرأة الإماراتية حققت إنجازات غير مسبوقة
9 مارس 2024 01:15

العين (وام)

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أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أنه بفضل الدعم الكبير والرعاية المتواصلة من القيادة الرشيدة للدولة، استطاعت المرأة تحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات كافة، وباتت تتبوأ أهم وأعلى المناصب، وتساهم إلى جانب الرجل في مسيرة التنمية المستدامة للدولة. وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدورها الأساسي في تعزيز دور المرأة في المجتمع وعطاء سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية ومسيرتها الزاخرة بالعطاء لخدمة قضايا المرأة وتمكينها، ولما قدمته سموها من قيم ومبادئ تدعم تطورها في المجتمعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأصبحت سموها نموذجاً عالمياً رائداً في العطاء والإنجاز للمرأة».
وقال معاليه: «كان النهوض بالمرأة والإيمان بدورها، والعمل على تمكينها، نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو أهم أولويات القيادة الرشيدة، وأصبحت مناسبة اليوم العالمي للمرأة يوماً نعتز ونفتخر به لما حققته الدولة من قفزات كبرى في تمكين المرأة على كل المستويات المجتمعية وميادين العمل كافة».
ووجه معاليه التحية والتقدير لكل نساء العالم لدورهن الفاعل ومساهمتهن الرائدة، التي أثبتت يوماً بعد يوم كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام، وأوكل إليها من مسؤوليات، وأكدت حضورها القوي والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل.

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