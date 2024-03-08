نهيان بن مبارك: نجاحات «المرأة الإماراتية» نموذج يحتذى به إقليمياً وعالمياً

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن يوم المرأة العالمي مناسبة مهمة لتسليط الضوء على مكانتها ودورها، وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية، والإشادة بجهودها في نهضة الوطن وتنشئة الأجيال القادمة.

وقال معاليه بهذه المناسبة: «نقدر جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودعمهما وتمكينهما للمرأة الإماراتية، التي أصبحت نجاحاتها في مختلف المجالات نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً».

وأضاف معاليه: «إننا ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، فإنما نشعر بالعزة والفخر أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تمد يد التشجيع والدعم والمساندة إلى المرأة، حيثما وجدت، وإلى المرأة الإماراتية من خلال قيم إنسانية رفيعة، تجسد كل مبادرات الخير والنماء والعطاء لتنمية الإنسان، سواء في حقل التعليم، أو مجال الصحة أو أنشطة الاقتصاد والإنتاج، أو العمل التطوعي والعمل العام أو النهضة النسائية أو الأمومة والطفولة أو كل ما من شأنه تنمية المجتمع والارتقاء بالوطن».

وأضاف معاليه: «إن الاحتفال باليوم العالمي فرصة لكي نعرب لكل امرأة في العالم عن دعمنا وتقديرنا للجهود كافة التي تقدمها من أجل أسرتها ومجتمعها، وما تبذله من تضحيات، ولنبارك لكل امرأة على ما حصلت عليه من حقوق، وما تقوم به من مبادرات من أجل الإنسانية ومن أجل أجيالها القادمة، كما أنه فرصة للتعرف على ما قدمته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عبر أكثر من نصف قرن من الزمان من دعم ورعاية وحماية للمرأة الإماراتية، مكنتها من أن تكون في الطليعة دائماً، وأن تستثمر إمكاناتها ومواهبها وطاقتها لمصلحة تطوير ورفاهية مجتمعها ووطنها».