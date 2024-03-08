«شهرنا.. طاعة والتزام».. حملة لشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطة أمنية شاملة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع خلال الشهر الفضيل، ضمن الإصدار الرابع لحملتها التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام» وتحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى استدامة الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وحرصها على أمن الطرق في الإمارة.

وأكدت القطاعات الشرطية جاهزيتها في تأمين راحة وسلامة الجمهور، وتعزيز الوعي الأمني والمروري لأفراد المجتمع كافة، من خلال الخطة الأمنية والمرورية الشاملة، والتي تستهدف توفير الأجواء الآمنة، وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع والتصدي للظواهر والسلوكيات غير الإيجابية.

وتركز الحملة على تكثيف الجهود الشرطية والأمنية، لتعزيز السلامة لمستخدمي الطرق، ومواجهة الظواهر غير الحضارية مثل، التسول وعدم الالتزام بالقواعد المرورية حول المساجد خلال الشهر المبارك، وتوفير الانسيابية على الطرق وحول المساجد «أثناء صلاة التراويح» خلال الشهر الفضيل.

وأكد مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية استعداداته للاستجابة للجمهور، وتقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان لفئات المجتمع كافة، وحثهم على التواصل على الرقم 999 لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة.

ويعزز قطاع الأمن الجنائي جهوده في مكافحة التسول وتعميق الوعي المجتمعي بمخاطر التجاوب مع المتسولين وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور بعدم التجاوب مع هذه الفئة، وتقديم البلاغات لجهات الاختصاص للتعامل معها، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع مجالس رمضانية تناقش خلالها قضايا مجتمعية وأمنية في أبوظبي والعين والظفرة، وتستضيف متحدثين من مختلف إدارات الشرطة ومن الجهات الخارجية.

وتنظم إدارة المراسم والعلاقات العامة مبادرة «أطعم تُؤجر»، بالتعاون مع فريق أبشر يا وطن التطوعي وتشمل توزيع وجبات إفطار يومياً على قائدي المركبات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف الحفاظ على السلامة المرورية وتوعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

أكدت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة استعداداتها لاستقبال مكالمات الجمهور على «خدمة أمان»، خلال الشهر الفضيل، والتي تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، باللغات العربية، والإنجليزية، والأوردية ومن خلال التواصل عبر ست قنوات عبر الهاتف (8002626)، والاتصال الدولي (009718002626)، والرسائل النصية (2828)، والتطبيق الذكي ADPolice، والموقع الإلكتروني www.adpolice.gov.ae.

وتبث إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام حلقات تلفزيونية يومية عبر قنوات «أبوظبي للإعلام»، ومنصات التواصل الاجتماعي، تقدمها وجوه إعلامية من الكوادر النسائية بشرطة أبوظبي، بهدف توعية المشاهدين بالتدابير الوقائية والسلوكيات الإيجابية في شهر رمضان المبارك.

كما تطلق إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ حملة توعية بمخاطر الألعاب النارية تهدف إلى تثقيف فئات المجتمع بمخاطر تلك الألعاب على مستخدميها.



