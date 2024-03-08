4 مسالخ في أبوظبي توفر خدمات الذبح خلال شهر رمضان

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية المسالخ التابعة لها داخل جزيرة أبوظبي وخارجها لتلبية زيادة الطلب على الذبائح خلال شهر رمضان والعيد.

وخصصت البلدية المسلخ الآلي في منطقة ميناء أبوظبي ومسلخ الشهامة، ومسلخ الوثبة، ومسلخ بني ياس لاستقبال الجمهور، حيث حددت ساعات العمل خلال شهر رمضان من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً، ويوم الجمعة تغلق المسالخ أبوابها الساعة 11:30 صباحاً لتعيد فتح أبوابها الساعة الثانية ظهراً.

ودعت البلدية الجمهور إلى طلب الذبائح عبر التطبيقات الذكية، توفيراً للوقت والجهد، وتنصح بعدم الذبح خارج المسالخ، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبينت البلدية أنها تشرف على عدد من التطبيقات الإلكترونية التي لديها خدمات التجهيز والتوصيل للمنازل ضمن الشروط والتعليمات، ومنها على سبيل المثال تطبيق ذبائح الإمارات، وتطبيق ذبيحتي، وتطبيق ذبائح الجزيرة، وتطبيق حلال مزارعنا.

وتوفر البلدية كادراً طبياً مؤهلاً بالأعداد المطلوبة في جميع المسالخ التي تتبعها للقيام بعمليات فحص شحنات الحيوانات الحية الواردة إلى أسواق المواشي، وإجراء الفحص الدوري للحيوانات بالحظائر، وفحص الحيوانات قبل الذبح وبعد الذبح، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات المرضية التي تؤثر على الصحة العامة.

كما تقوم الشركات المشغلة بإشراف بلدية مدينة أبوظبي بتقديم كامل التسهيلات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، من تسريع لدورهم في ذبح ذبائحهم، وتوفير مرافق خدمية تناسبهم، وغيرها من التسهيلات الخاصة بهم.

وحرصت البلدية على تنظيم محاضرات توعية للعاملين في المسالخ، والتنسيق مع أصحاب الحظائر بأسواق المواشي للعمل على زيادة المعروض من الحيوانات وتنويع السلالات قدر الإمكان، والالتزام بوضع لوحات الأسعار بمكان واضح عند مدخل كل حظيرة، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة من العاملين بكل حظيرة، والتشديد على النظافة الدورية للأماكن الخارجية لأسواق المواشي.

واهتمت بلدية مدينة أبوظبي بالحفاظ على نظافة الساحات الخارجية للمسالخ، وعلى نظافة صالات انتظار الجمهور، وغيرها من المرافق التي تخدم الجمهور، وذلك بزيادة أعداد العاملين فيها، مع التشديد على انتظام أعمال تعقيم المناطق المشتركة، وعمل الصيانة اللازمة لصالات الانتظار وبرادات اللحوم ونقاط تصريف المياه.