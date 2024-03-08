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«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تنظم مسابقة القرآن الكريم

«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تنظم مسابقة القرآن الكريم
9 مارس 2024 01:11

الفجيرة (وام)

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أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، اكتمال استعداداتها لانطلاق مسابقة القرآن الكريم، التي تنظمها للعام الثالث على التوالي، حيث تستضيف المسابقة نخبة من أهل القرآن الكريم، وخصصت للأيتام وأصحاب الهمم خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الجمعية أن المسابقة تنطلق في دورتها الثالثة في العاشر من رمضان، حيث تستهدف المسابقة فئات الأيتام، وأصحاب الهمم، للأعمار من 8 إلى 15 سنة. وأكد الدكتور خبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية أهمية المسابقة التي تحرص الجمعية على تنظيمها للسنة الثالثة على التوالي، موضحاً أن أهمية مسابقات القرآن الكريم، خاصة في شهر رمضان تتمثل في تعزيز الروحانية، وتعميق الارتباط بكتاب الله.
وأضافت أن آخر موعد لتسلم المستندات 10 مارس الجاري، عن طريق الرابط الخاص بالتسجيل في المسابقة، لافتة إلى أن عدم التزام المشارك بالموعد المحدد له يسقط حقه في المشاركة إلا بعذر تقبله اللجنة المنظمة.

جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
الفجيرة
مسابقة القرآن الكريم
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