شرطة أبوظبي تشارك بـ«أسبوع المرور الخليجي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي معرضاً توعوياً، ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، تحت شعار «قيادة بدون هاتف»، وذلك في مركز «بوابة الشرق مول» التجاري في أبوظبي بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والمروري لجعل الطرق أكثر أمناً.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أن المعرض يأتي بهدف التوعية بأهداف أسبوع المرور الخليجي، مشيراً إلى أن نسبة وقوع الحوادث تزيد عند استخدام الهاتف أثناء القيادة نتيجة لعدم تركيز السائق الذي لا يستطيع اتخاذ رد الفعل المناسب، عندما يُفاجأ بحالة طارئة في حركة المرور، حيث إن انشغاله بالرد على الهاتف، أو تصفح الرسائل أو الواتساب، أو مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك من شأنه تشتيت انتباهه، وإبعاد نظره عن الطريق، ولو لثوان معدودة، ما قد يتسبب في حوادث مرورية.

وقدم المعرض التوعية لشرائح المجتمع حول الآثار السلبية المؤلمة الناتجة عن الحوادث المرورية بسبب عدم الانتباه، والانشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

واشتمل المعرض على تطبيقات وبرامج مجتمعية، وتعريف بالأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، من أبرزها رسومات الأطفال عبر تقنية AR، والتي تتيح مشاهدتها عبر الآيباد وهي تتحرك، والمسابقات المرورية والمنشورات الرقمية والفيديوهات التوعوية ودورية الاطفال ودورية السعادة، وعرض الأفلام التوعوية المرورية والروبوتات المرورية التي قدمت التوعية المرورية بطريقه ذكية.