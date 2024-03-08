«النقل المتكامل» يشارك في أسبوع المرور الخليجي الموحد

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل في فعاليات أسبوع المرور الخليجي، الذي ينعقد تحت شعار «قيادة من دون هاتف»، انطلاقاً من حرصه على رفع الوعي والثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع وتعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطرق.

وجاءت مشاركة المركز تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، التي تترأسها دائرة البلديات والنقل، وتضم في عضويتها كلاً من مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الصحة - أبوظبي. وأكد عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، أهمية أسبوع المرور الخليجي في تسليط الضوء على الممارسات الخاطئة أثناء القيادة، وعلى رأسها استخدام الهاتف وآثاره السلبية على تركيز السائق وانشغاله عن الطريق، والذي قد يؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة. كما وجه كلمة تحفيزية لموظفي المركز ليكونوا القدوة الأمثل في مجتمعهم في القيادة الآمنة، وتجنب الانشغال عن الطريق.