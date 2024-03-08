علي النعيمي يستقبل وفداً من البرلمان الألماني

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، وفداً من البرلمان الألماني (البوندستاغ)، برئاسة الدكتور كريستوف بلوس رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالدول الناطقة باللغة العربية بمنطقة الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء: حميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، وشيخة سعيد الكعبي، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا في جميع المجالات، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانين الصديقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما تم مناقشة سبل تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى إحلال السلام والأمن الدوليين.