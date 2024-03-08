السبت 9 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

علي النعيمي يستقبل وفداً من البرلمان الألماني

علي النعيمي يستقبل وفداً من البرلمان الألماني
9 مارس 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: «نقاء» تجسد نهج الدولة ورؤية قيادتها في ضمان موارد مائية مستدامة للأجيال المقبلة
الإمارات ومصر تسقطان 62 طناً من المساعدات على شمال غزة

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، وفداً من البرلمان الألماني (البوندستاغ)، برئاسة الدكتور كريستوف بلوس رئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالدول الناطقة باللغة العربية بمنطقة الشرق الأوسط.
وحضر اللقاء: حميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز، وشيخة سعيد الكعبي، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا في جميع المجالات، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانين الصديقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما تم مناقشة سبل تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى إحلال السلام والأمن الدوليين.

علي راشد النعيمي
البرلمان الألماني
الإمارات
ألمانيا
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
نيس.. «أزمة عميقة»!
الرياضة
نيس.. «أزمة عميقة»!
اليوم 08:04
مبان مدمرة في دير البلح جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة
اليوم 01:20
أجزاء تطفو على الماء بعد غرق سفينة الشحن «روبيمار» قبالة سواحل اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إيغاد»: 30 عاماً يحتاجها البحر الأحمر للتعافي من غرق «روبيمار»
اليوم 01:20
أطفال يحملون عبوات مياه فارغة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من أي هجوم بري إسرائيلي على رفح
اليوم 01:20
لبنانية تدلي بصوتها بالانتخابات البلدية في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تحذيرات من تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©