الإماراتيات.. نجاحات على الأرض وإنجازات في الفضاء

نجاحات كبرى على الأرض، وإنجازات واعدة في الفضاء، حققتها المرأة الإماراتية متسلحة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وفرص تمكين حقيقية، وطموح يطال السماء دفعها للتميز في كافة ميادين العمل الوطني، والمساهمة بفاعلية في كافة خطط التنمية.. وجاء هذا الواقع المزدهر الذي تعيشه الإماراتيات ثمرة لاستراتيجية تمكين رائدة تبنتها الدولة لبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في مسيرة الوطن.



دعم لا محدود من القيادة الرشيدة

يتصدر تمكين المرأة، وإتاحة كافة فرص النجاح والتميز لنساء الوطن قائمة أولويات القيادة الرشيدة، وتحظى «الإماراتية» بدعم لا محدود من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ما مكنها من إطلاق العنان لإبداعاتها في التعليم والعمل ومختلف مجالات التنمية الوطنية، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة ينظر لها العالم بإعجاب بالغ.



نورا المطروشي تحلق بـ«شارة الفضاء»

سبقت رائدة الفضاء الإماراتية نورا المطروشي نساء الإقليم والمنطقة، وحلقت مؤخراً بلقب أول عربية تنال شارة رواد الفضاء من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، والتي ترمز إلى استعدادها للقيام بالمهام الفضائية ومساهماتها في الاستكشافات المستقبلية.. وجاءت هذه الخطوة المميزة بعد تدريب متقدم بدأ في يناير 2022، واستمر عامين.



شريك في التنمية المستدامة

تسعى استراتيجية تمكين المرأة إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها، وتكون نموذجاً مشرفاً في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية، يعكس قدرات ومهارات وطموحات بنات الإمارات.



إنجازات أبهرت العالم

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر «احترام المرأة» ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي عام 2015

%46.6 من إجمالي القوى العاملة

%66 من وظائف القطاع العام

%30 من مراكز صنع القرار

%40 من وظائف قطاع التعليم

%35 من العاملين بالقطاع الصحي

%20 من وظائف الشؤون الاجتماعية

%45 من القوى العاملة فـي قطاع الفضاء

%34 نسبة المشاركة في مشروع «مسبار الأمل»

%80 من الفريق العلمي للمسبار

%50 من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

%86 من كوادر شركة ستراتا لتصنيع الطائرات

%20 من موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

23 ألف سيدة أعمال تدير استثمارات عملاقة