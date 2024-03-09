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سيف بن زايد يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه الحكم

سيف بن زايد يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه الحكم
9 مارس 2024 12:57

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أصدق التهاني والمباركات إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه الحكم في مملكة البحرين الشقيقة، التي شهدت تحت لواء حكمه الرشيد قفزاتٍ كبرى نحو الرقي والنماء، سائلين الله عز وجل أن يمتّع جلالته بموفور الصحة والسعادة الدائمة، وأن يحفظ البحرين وشعبها في ودائع الأمن والتقدم والازدهار».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
حمد بن عيسى آل خليفة
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