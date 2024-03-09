تكريم الفائزين بالدورة الـ 17 لجائزة عجمان للقرآن الكريم 23 مارس

أعلن سعادة حسين محمد الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، عن إقامة الحفل الختامي للدورة الـ 17 من جائزة عجمان للقرآن الكريم لعام 2023 / 2024، والذي سيشهد تكريم الفائزين وخاتمي القرآن الكريم من طلاب المركز، في 23 مارس الحالي بقاعة مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان.

وأشاد الحمادي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للمركز وأنشطته المختلفة حتى أصبح واحداً من أهم المراكز الرائدة التي تعتني بكتاب الله تعالى، تعليماً وحفظاً وتجويداً، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لجميع فعاليات وأنشطة المركز خاصة جائزة عجمان للقرآن الكريم، وتوجيهات سموه الكريمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للمركز، وتذليل أية صعاب قد تواجه مسيرته المباركة.

وأوضح الحمادي أن الدورة الـ 17 لجائزة عجمان للقرآن الكريم تم تقسيمها 7 مسابقات ضمت 32 فرعاً نفذت على 3 مراحل، حيث خصصت المرحلة الأولى لمنتسبي مركز حميد، وتوزعت على طلاب وطالبات المركز وأمهات مركز حميد، أما المرحلة الثانية فكانت على مستوى الدولة، وتوزعت على أربع مسابقات، هي مسابقة نور الهمم لذوي طيف التوحد، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد، ومسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة القرآن الكريم، ومسابقة الأمهات المواطنات، فيما ضمت المرحلة الثالثة أجمل ترتيل للصغار واليافعين.

وأشار الحمادي إلى أن إجمالي المسجلين في الجائزة في دورتها الـ 17 بلغ 1566 مشاركاً فيما بلغ عدد الخاتمين منذ التأسيس 286 خاتماً وخاتمة.

وأكد الحمادي، أن جائزة عجمان للقرآن الكريم استطاعت خلال السنوات الماضية. وبفضل من الله، عز وجل، ثم بدعم القيادة الرشيدة أن تتبوأ مكانة متميزة بين المسابقات القرآنية التي أنشئت في الدول العربية والإسلامية، وهي إحدى أهم أنشطة وفعاليات مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، والذي يعمل بدوره تحت مظلة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية.

من جانبها، توجهت فاطمة المطروشي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، بجزيل الشكر والتقدير لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، على الرعاية الخاصة التي يوليها لأصحاب الهمم من ذوي التوحد، ودوره في تعزيز إدماجهم في المجتمع، من خلال التسهيلات التي قدمتها منصة عجمان لتعليم القرآن عن بعد، وإطلاق مسابقة نور الهمم ضمن جائزة عجمان للقرآن الكريم كمبادرة تهدف إلى دعم وتمكين طلاب التوحد، وتعزيز مهاراتهم في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضحت المطروشي أن الجائزة تعد المسابقة القرآنية الوحيدة التي تعنى بأصحاب ذوي التوحد على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن جمعية الإمارات للتوحد تأسست بجهود طيبة لمجموعة من الأمهات، وتم إشهارها من قبل وزارة تنمية المجتمع في العام 2012 كجمعية غير ربحية تعنى بالمصابين باضطراب التوحد في دولة الإمارات وذويهم، حيث تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مناسبة لدمج ذوي اضطراب التوحد في المجتمع. من خلال البرامج التي تعزز إمكاناتهم.