الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي السادس للمساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

قام بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة طواقم مشتركة من كلا البلدين عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية و الطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 293 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية. وتجسد "طيور الخير" التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة ومساعدتهم في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.

وقد بلغت كمية الإمدادات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصلت قطاع غزة اكثر من 21 ألف طن نقلت عبر اكثر من 200 رحلة جوية و أكثر من 520 شاحنة، وباخرتين.

وقد أقامت دولة الإمارات من خلال عملية "الفارس الشهم 3" 6 محطات لتحلية المياه تنتج مليونا و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

كما أقامت الدولة مستشفيين ميدانيين، الأول في جنوب غزة بإشراف فريق طبي إماراتي، ويضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين وصيادلة وفنيي مختبر، واستقبل المستشفى حوالي 7951 حالة تم علاجها منذ افتتاحه في 2 ديسمبر 2023، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش يضم 200 سرير، وباشر المستشفى في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية كما وفرت الدولة خدمة "ستارلينك" لتقديم الاستشارات الطبية العاجلة في المستشفى الميداني من خلال تقنية الاتصال المرئي.

ووصل إلى أرض الدولة أكثر من 545 من أبناء غزة لتلقي الرعاية الطبية ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بعلاج 2000 من المصابين ومرضى السرطان من القطاع، بالإضافة إلى 511 مرفقا. كما أقامت دولة الإمارات كذلك 5 مخابز أوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من72,000 شخص مع توفير الطحين لعدد 7 مخابز قائمة في غزة توفر الاحتياجات اليومية لـ14000 شخص كل يوم.