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شرطة أبوظبي تعلن تفعيل منظومة خفض السرعات على طرق عدة

شرطة أبوظبي تعلن تفعيل منظومة خفض السرعات على طرق عدة
9 مارس 2024 17:08

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم السبت، تفعيل منظومة خفض السرعات على طرق عدة في ظل الأحوال الجوية الماطرة.
وكتبت، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كم/س على طريق هزاع بن زايد (غياثي - مدينة زايد)».
وقبل ذلك، نشرت شرطة أبوظبي تدوينة أعلنت فيها أنه «تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100كم/س على طريق العين - أبوظبي (العامرة - الخزنة)».
كما أكدت «تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 100 كم/س على طريق العين - دبي (الهير - الفقع)».
ودعت شرطة أبوظبي «السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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