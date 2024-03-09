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توقعات بسقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غداً

تصوير: وليد أبو حمزة
9 مارس 2024 18:16

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار شرقاً وجنوباً نهاراً، وارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 20 إلى 40 كم/س تصل إلى 70 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند الساعة 02:08، والجزر الأول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند الساعة 07:24.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 09:32 والمد الثاني عند الساعة 22:08، والجزر الأول عند الساعة 15:44 والجزر الثاني عند الساعة 04:25.

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