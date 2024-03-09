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«الهلال الطلابي» يكرم طلبة العلم بعجمان

«الهلال الطلابي» يكرم طلبة العلم بعجمان
9 مارس 2024 18:27

عجمان (الاتحاد)
أطلق فريق الهلال الطلابي بـ«مدرسة الحكمة الخاصة» بمنطقة الجرف بعجمان، مبادرة «كن متميزاً»، ضمن جائزة «عون للخدمة المجتمعية» بفئة طلاب العلم، بالتعاون مع مجالس الأمهات فرع النعيمية والجرف، والتي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاستمرار في تميزهم وإبداعهم العلمي.
وكرم الفريق، 22 طالباً وطالبة، حصلوا على معدلات عالية خلال الفصل الدراسي الحالي، وقدم لهم دروعاً تذكارية وهدايا، بحضور محمد عمر الشمري، مدير مركز الهلال الأحمر بعجمان، وعائشة سيف المطوع المدير التنفيذي لمدارس الحكمة الخاصة، والدكتور محمد صافي مستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، وعدد من أولياء الأمور ومشرفي المدارس، للمساهمة في استمرارية تميزهم وتفوقهم في الحصول على معدلات أعلى على مستوى الدولة. 

 

 

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