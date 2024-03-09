الإمارات تستقبل رمضان بفعاليات تجسد معاني الشهر الفضيل

تتحرى دولة الإمارات، مساء غدٍ الأحد، هلال شهر رمضان المبارك، وسط أجواء من البهجة باستقبال الشهر الفضيل، حيث ارتدت الشوارع الرئيسية والجسور وواجهات مراكز التسوق في الدولة حلة الزينة الرمضانية التي تضمنت أشكالاً ضوئية وعبارات الترحيب بقدوم شهر الرحمة والمغفرة.

تشهد الإمارات سنوياً في شهر رمضان المبارك فعاليات وأنشطة خيرية وروحانية وثقافية واجتماعية وترفيهية ورياضية تجسد العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الإماراتي وقيم التراحم والتسامح التي يتمتع بها.

أنشطة دينية

تستضيف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هذا العام، ضمن «برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله في شهر رمضان المبارك»، نحو 20 عالماً من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية تتارستان، وجمهورية داغستان، وجمهورية الهند، وبوركينا فاسو والذين يلتقون الجمهور ويحاضرون بلغات متعددة.

تتضمن فعاليات البرنامج محاضرات يومية في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وفي المساجد والمراكز القرآنية، وعبر منصة الوعظ الذكية، ومجالس الأحياء الشعبية، والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وسيتم عقد 3 أمسيات في مجالس الأحياء الشعبية بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس، و5 من الندوات الدينية والمجتمعية بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات، إضافة إلى عقد مجالس علمية لطلبة العلوم الشرعية، ومشاركة العلماء في احتفال الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني إحياءً لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه».

سيتخلل البرنامج هذا العام إقامة مؤتمر علمي لمناقشة عدد من القضايا العلمية، بمشاركة العلماء الضيوف، ونخبة من الخبراء والمختصين من المؤسسات المعنية تحت عنوان: «القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية وجهود دولة الإمارات في خدمته».

من جهتها، تنظم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فعاليات دورتها السابعة والعشرين التي يتنافس فيها حفظة القرآن من مختلف أنحاء العالم. كما تتواصل، خلال الشهر الفضيل، فعاليات الدورة العاشرة من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه التي تتضمن العديد من المسابقات المتنوعة المحلية والعالمية، والمناسبة لمختلف الفئات والشرائح والأعمار من الذكور والإناث.

مجالس

تعد المجالس الرمضانية من أبرز السمات المميزة للشهر الفضيل في دولة الإمارات التي تتخذ طابعاً دينياً وثقافياً وتراثياً، وتشهد مشاركة وحضور كبار المسؤولين والشخصيات العامة، وذلك في تقليد متوارث يجسد وحدة المجتمع الإماراتي وتماسكه. في هذا الإطار، تنطلق مجالس وزارة الداخلية بنسختها الثالثة عشرة مطلع رمضان المبارك تحت شعار «المجتمع الإماراتي جذور أصيلة.. وآفاق عالمية» وتتناول، عبر (21) مجلساً تتوزع في إمارات الدولة، القيم الأصيلة المترسخة بالمجتمع الإماراتي، ودورها في التماسك والتلاحم لتنطلق الإنجازات نحو العالمية.

تناقش مجالس هذا العام، الموضوع الرئيسي ضمن ثلاثة عناوين هي «الأسرة عِماد المجتمع»، و«منظومة القيم الإماراتية»، و«المجتمعات الرقمية»، وتستعرض من خلالها القيم الأصيلة وملامح التطور والمنجزات العالمية الإماراتية.

حماية المستهلك

تشهد حركة التسوق في الإمارات، خلال الشهر الفضيل، إقبالاً ونشاطاً كبيراً، حيث يزداد الطلب على مختلف السلع، خاصة مع عروض الخصومات والتخفيضات التي تجريها مختلف مراكز التسوق في الدولة. ومواكبة لهذا النشاط، عقدت الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة عدداً من اللقاءات مع المسؤولين في أبرز القطاعات الاستهلاكية للتأكد من جاهزية الأسواق ومنافذ البيع وضمان توفير احتياجات المستهلكين كافة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات مع قدوم شهر رمضان، وأن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة. وكشفت الوزارة عن عزمها تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدولة في المرحلة المقبلة.

أوقات العمل

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي، خلال شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ. يبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك، حسب التعميم، من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين حتى يوم الخميس. أما يوم الجمعة، فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وأكدت «الهيئة» أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية، وبما يتوافق مع مصلحة العمل، الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وفق الأصول الواردة فيها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً، مع إمكانية منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بُعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان، وبنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفق الضوابط المعتمدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تخفيض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً.

ويجوز لشركات القطاع الخاص، وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها، تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بُعد، وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان.

مهرجانات التسوق.. من تنظيم «عروض أبوظبي»

تعود ليالي رمضان مجدداً في عام 2024 مع حملة ترويجية غنية انطلقت، أمس، وتمتد إلى 14 أبريل المقبل، لتقدم تجارب تسوق غامرة وتشكيلات حصرية وقطع محدودة الإصدار وعروض تجارية فريدة لسكان وزوار الإمارات في شهر رمضان المبارك. وستشهد الحملة العديد من الفعاليات التي تجمع بين العلامات التجارية العالمية والمحلية، بمشاركة أكثر من 3.500 متجرٍ عبر 27 مركزاً للتسوّق، حيث تنتظر الزوّار عروض حصرية لمجموعات رمضانية محدودة الإصدار من علامات الأزياء والجمال العالمية.

وضمن حملة «رمضان في دبي»، كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن جدول حافل بالمبادرات والفعاليات خلال الشهر الكريم، حيث سيكون بإمكان الجميع الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية والخصومات التجارية الحصرية والتجارب المتنوعة التي ستقدمها مراكز التسوق والمتاجر في دبي، إلى جانب المبادرات الخيرية والعروض الترويجية في المطاعم لتناول وجبات الإفطار والسحور.

في الشارقة، انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان رمضان الشارقة 2024، وسط أجواء احتفالية، ابتهاجا بالحدث الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 13 أبريل القادم، بنسخته الـ 34 وتمتد فعالياتها على مدار 37 يوماً إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة. ويشارك في المهرجان، المراكز التجارية الكبرى في مدن ومناطق الشارقة، ووكلاء العلامات التجارية، والأسر المنتجة ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة. وتشمل عروضه آلاف المحال التجارية التي سجّلت مشاركتها، لتطلق عروضها الترويجية على مختلف أنواع المنتجات والعلامات التجارية العالمية.

ويتيح المهرجان لجمهوره من سكان وزوار الشارقة، اقتناء منتجات متنوعة من أشهر الماركات العالمية، بأسعار تنافسية وبنسبة تخفيضات تصل إلى 75%، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية.