سلطان القاسمي يشهد حفل ختام أيام الشارقة المسرحية ويكرم الفائزين بجوائزها

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء اليوم السبت، حفل ختام الدورة الـ33 من أيام الشارقة المسرحية الذي أُقيم في قصر الثقافة بالشارقة.

بدأت فعاليات حفل الختام بتقرير من لجنة التحكيم قدمه هزاع البراري، رئيس اللجنة، أعرب فيه عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة على دعم سموه للفعاليات المسرحية في إمارة الشارقة، وعلى مستوى الوطن العربي ما ترك أثراً طيباً يسهم في تطوير الحركة المسرحية.

وبارك البراري نجاح الدورة، وأشاد بجهود دائرة الثقافة في التنظيم والحضور الجماهيري، والتواصل الفريد بينه وبين خشبة المسرح.

وأشادت اللجنة، في تقريرها، بمستوى العروض وتنوعها وقيمتها الفنية العالية والحضور اللافت للمرأة الإماراتية، وتسجيل ظهور عدد من المواهب الجديدة التي تميزت بالعطاء والشغف للمسرح.

وقد كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية بدورتها الـ 33. ونالت مسرحية «كيف نسامحنا؟» لفرقة مسرح الشارقة الوطني جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

وفاز الفنان محمد العامري بجائزة أفضل إخراج مسرحي عن مسرحية «كيف نسامحنا؟»، بينما ذهبت جائزة أفضل تأليف مسرحي للكاتب إسماعيل عبد الله عن المسرحية ذاتها.

وحصل الفنان عبدالله مسعود على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية «إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة، بينما نالت الفنانة بدور محمد جائزة أفضل ممثلة دور أول، وذلك عن دورها في مسرحية «الطارق الأخير» لفرقة مسرح دبي الوطني.

وفاز الفنان فيصل موسى بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن مسرحية «وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، ونالت الفنانة سارة السعدي جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسرحية «المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون.

وفاز الفنان عبد الله الطويل بجائزة أفضل ممثل واعد، وذلك عن دوره في مسرحية «وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، بينما فازت الفنانة وعد طارق بجائزة أفضل ممثلة واعدة عن دورها في ذات المسرحية «وليمة عيد».

في بقية جوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ33، فاز بجائزة أفضل ديكور الفنان عبد الرحمن الكاس عن تصميمه ديكور مسرحية «إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، وفاز بجائزة أفضل إضاءة الفنان ماجد المعيني عن مسرحية «كيف نسامحنا؟»، بينما فاز بجائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية الفنان سعود النقبي عن مسرحية «إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني.

وفازت بجائزة أفضل أزياء وأكسسوار الفنانة حمدة الظاهري عن مسرحية «الطارق الأخير» لفرقة مسرح دبي الوطني، بينما نالت الفنانة بسمة مبارك جائزة أفضل ماكياج عن مسرحية «إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة الوطني.

ونال الفنان أحمد الماجد جائزة الفنان العربي المسرحي المتميز من غير أبناء الدولة، وذلك عن تأليفه مسرحية «المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون، ونال عرض «وليمة عيد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالشارقة، جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وكرم صاحب السمو حاكم الشارقة أيضاً الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي «نصوص مسرحية للكبار»، وفاز كل من: الكاتب السعودي أحمد موسى يوسف بالمركز الأول عن نصه «شهريار يحكي»، والكاتب العُماني أسامة بن زايد الشقصي بالمركز الثاني عن نصه «ضيف خارق للعادة»، والكاتب العُماني أسامة بن خميس السليمي بالمركز الثالث عن نصه «مانخوليا».