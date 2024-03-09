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الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

شعار وزارة الخارجية
9 مارس 2024 22:58

رحبت دولة الإمارات بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.
وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان، عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف السودانية، وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.
 وأكدت وزارة الخارجية دعمها للجهود كافة المؤدية إلى خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار، وبدء الحوار السياسي، لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني الشقيق، ويقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والازدهار.

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المصدر: وام
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