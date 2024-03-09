في الشارقة.. خطة لافتتاح 30 مسجداً مع نهاية الشهر الفضيل

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة عن جاهزيتها واستكمال كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وقيامها بجولات تفقدية للجوامع والمساجد في كافة مدن الإمارة وتزويدها بكافة الاحتياجات التي تسهم في توفير الأجواء الإيمانية للصائمين، حيث قامت فرق الصيانة واللجان المختصة في الدائرة وفروعها في الإمارة بتفقد مستوى نظافة المساجد واحتياجات المصليات والساحات الخارجية من السجاد، وتفقد أنظمة التبريد والإضاءة، والأنظمة الصوتية، وإجراء الصيانة الوقائية لعدد من المساجد.

كما استكملت الدائرة افتتاح 22 مسجداً قبل حلول الشهر الفضيل في مختلف المناطق والضواحي بالإمارة، وذلك ضمن خطتها لافتتاح 30 مسجداً مع نهاية الشهر الفضيل، استمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة وفق رؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يرعاه الله، لتسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتيسير إقامة شعائرهم بكل خشوع ويسر وطمأنينة، وتوفير الأجواء الإيمانية لمرتادي المساجد.