في العين.. خفض أسعار 74 سلعة والتوصيل مجاني لكبار المواطنين

إيهاب الرفاعي (العين)

أعلنت بلدية مدينة العين عن تخفيض أسعار 74 مادة غذائية واستهلاكية، وإدراج 80 مادة غذائية جديدة، وذلك في إطار جهودها لتكثيف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وتعزيز حرص بلدية مدينة العين على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وفقاً لآلية تسليم مرنة وسريعة تخدم جميع شرائح المتعاملين.

وحرصت مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة لبلدية مدينة العين على توفير المخزون بكميات كافية قبل وخلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تمديد فترات العمل لبعض الفروع الحيوية، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من المواد الغذائية عبر جميع منافذ التوزيع التابعة لها بسهولة ويسر.

وعملت البلدية على اتخاذ كافة التجهيزات والترتيبات اللازمة لضمان سهولة وانسيابية العمل خلال شهر رمضان المبارك، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك عبر عدد من الإجراءات، أبرزها مضاعفة عدد مركبات توصيل المواد الغذائية لتلبية الطلبات المتزايدة، وتوفير عدد من الخدمات الداعمة التي ستسهم في رفع رضا المتعاملين.

مركبات توصيل

تضمنت الاستعدادات زيادة عدد مركبات توصيل المواد الغذائية إلى المنازل لتصل إلى 9 مركبات بدلاً 5 مركبات، بالإضافة إلى تقديم خدمة التوصيل المجاني للمواد الغذائية لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تقرر زيادة عدد العمالة المساعدة ورجال الأمن في مستودعات توزيع المواد الغذائية لضمان عدم التأخير في تحميل المواد والسلع الغذائية.

مواعيد العمل

حددت بلدية مدينة العين مواعيد العمل في مراكز التوزيع التابعة لها، وتشمل فترة صباحية تبدأ في الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة 3 عصراً في11موقعاً مختلفاً، يضم المركز الرئيسي في المنطقة الصناعية ومركز المقام ومزيد والشويب والهير والخزنة وسويحان ورماح والقوع والوقن والعامرة، فيما تقرر أن يستمر العمل في المركز الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة 8 مساء ويستمر حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، كما ويمكن للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية عبر أفرع جمعية العين التعاونية والبالغ عددها 31 فرعاً موزعة على مختلف مناطق مدينة العين، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 مساء.

زكاة الفطر

للتسهيل على المستفيدين في إخراج زكاة الفطر الخاصة بهم قررت البلدية توفير الأرز الخاص بزكاة الفطر في عبوات تزن 3 كيلو جرامات لتسهيل عمليات توزيع زكاة الفطر.

تخزين المواد الغذائية

تقوم البلدية بعمل صيانة دورية لجميع المراكز من خلال صيانة المكيفات وأعمال النظافة، وتخزين المواد الغذائية حسب اشتراطات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للمحافظة على سلامة المواد الغذائية، كما تنوه بلدية مدينة العين بضرورة مراعاة شروط التخزين الصحيحة لحفظ المواد الغذائية وسلامتها.