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علوم الدار

«حكماء المسلمين»: توظيف المنصات كافة في تعزيز السِّلم ونشر التسامح

«حكماء المسلمين»: توظيف المنصات كافة في تعزيز السِّلم ونشر التسامح
10 مارس 2024 01:21

أبوظبي (وام)

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يقدم مجلس حكماء المسلمين عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي 5 برامج رمضانية تُبَثُّ بصورة يوميَّة، وذلك انطلاقاً من استراتيجيَّة المجلس الهادفة إلى توظيف المنصات كافة، في تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.
يأتي في مقدمة هذه البرامج برنامج «الإمام الطيب» الذي يقدِّمه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حيث يستكمل فضيلته شرح أسماء الله الحسنى وتفسير كل اسم ومعناه، والأسماء المقرونة بغيرها، ونصيب العبد من هذه الأسماء، مع ربط تفسيرات معاني أسماء الله الحسنى بأحداث الحياة المعاصرة، وما يشهدُه العالم في الوقت الحاضر من أزماتٍ وكوارثَ وحروبٍ وصراعاتٍ، وكيفية أخذ الحكمة من تلك الأحداث، ووضع تصور للتعامل معها من خلال تدبر أسماء الله عزَّ وجلَّ وصفاته.
«قيم إنسانيَّة مع الحكماء»
كما يطل علينا برنامج «قيم إنسانيَّة مع الحكماء» في جزئه الثاني، حيث يواصل أعضاء مجلس حكماء المسلمين الحديث عن أبرز القيم الإنسانيَّة السَّامية التي نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانيَّة، بما في ذلك المساواة والصَّبر والهويَّة والمواطنة، والاحترام المتبادل والتَّعاون، وغيرها من القيم، مع التَّركيز على أهميتها في حياة البشرية ودورها في تعزيز السلام وبناء مجتمعات متماسكة .

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