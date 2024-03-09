الأحد 10 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشتل حديقة الحيوانات بالعين.. مصدر مهم لدعم وتعزيز الثروة النباتية

حديقة الحيوانات بالعين (وام)
10 مارس 2024 01:21

العين (وام) 

أخبار ذات صلة
بني ياس يتأهب لعلاج «الجفاف 180»!
في العين.. خفض أسعار 74 سلعة والتوصيل مجاني لكبار المواطنين

تحرص حديقة الحيوانات بالعين، على تنويع الاحتياج الغذائي النباتي لحيواناتها من خلال إنتاجها الداخلي الذي يفوق 200 طن سنوياً، يُقدم على هيئة نباتات غذائية للحيوانات تتنوع بين المحلية وغير المحلية، كالسدر والغاف والهايبسكس، وغيرها.
ويعد مشتل حديقة الحيوانات بالعين، على مدار سنوات، مصدراً مهماً لدعم وتعزيز الثروة النباتية، من خلال جهود وإنجازات كبيرة كانت عاملاً حيوياً لصون الطبيعة وحماية الحياة البرية من خلال مجموعة مشاريع، من أبرزها حماية النباتات المحلية وإكثارها واستخدامها في المشاريع المختلفة، ونقل الخبرات مع المؤسسات والشركاء الخارجيين.
وعلى الصعيد الغذائي، يعمل المشتل على توفير بعض النباتات المستساغة لدى بعض الحيوانات، حيث بلغت كمية النباتات الغذائية ما يقارب 211.2 طن، وفقاً لاحتياجات الحيوانات المستهدفة لضمان التغذية الجيدة وتلبية احتياجاتها السلوكية والصحية والبيئية، وذلك من قبل فريق مراجعة النظام الغذائي، وتقييم المراحل الفسيولوجية للحيوانات لتحديد الاحتياجات الغذائية، ثم وضع جدول التغذية وعرض الطعام.
ويتم اختيار النباتات الغذائية وفق احتياج وطبيعة كل حيوان، فهي لا تشمل جميع أنواع الحيوانات كآكلات اللحوم والرئيسيات والزواحف، على عكس الحيوانات ذات الحوافر التي تحتاج وبشكل أساسي إلى هذا النوع من الطعام، مثل الجت الأخضر واليابس والتيموثي التي تضاف للنظام الغذائي الأساسي لها كنوع من التعزيز الغذائي والسلوكي.
وتعمل حديقة الحيوانات بالعين، على تحسين وتطوير المرافق والمعارض باستخدام أنواع النباتات المستساغة للحيوانات في أماكن متفرقة، تضم معارض الحيوانات والمناطق المحيطة بها، وبشكل خاص، حول سفاري العين، فيما تستمر في تطوير وتحسين الغذاء النباتي، وإدخالها في خطط الإكثار الخاصة بالمشتل، إلى جانب البحث عن أنواع أخرى من النباتات لزيادة التنوع الغذائي للحيوانات.

حديقة الحيوانات
العين
السدر
شجرة الغاف
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الدولة
علوم الدار
الطقس المتوقع في الدولة اليوم
اليوم 09:22
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
الرياضة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
اليوم 14:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 13:48
هلال
الأخبار العالمية
أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان
اليوم 13:44
دونتشيتش.. «تريبل دابل» في «أمسية تاريخية»
الرياضة
دونتشيتش.. «تريبل دابل» في «أمسية تاريخية»
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©