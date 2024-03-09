مشتل حديقة الحيوانات بالعين.. مصدر مهم لدعم وتعزيز الثروة النباتية

العين (وام)

تحرص حديقة الحيوانات بالعين، على تنويع الاحتياج الغذائي النباتي لحيواناتها من خلال إنتاجها الداخلي الذي يفوق 200 طن سنوياً، يُقدم على هيئة نباتات غذائية للحيوانات تتنوع بين المحلية وغير المحلية، كالسدر والغاف والهايبسكس، وغيرها.

ويعد مشتل حديقة الحيوانات بالعين، على مدار سنوات، مصدراً مهماً لدعم وتعزيز الثروة النباتية، من خلال جهود وإنجازات كبيرة كانت عاملاً حيوياً لصون الطبيعة وحماية الحياة البرية من خلال مجموعة مشاريع، من أبرزها حماية النباتات المحلية وإكثارها واستخدامها في المشاريع المختلفة، ونقل الخبرات مع المؤسسات والشركاء الخارجيين.

وعلى الصعيد الغذائي، يعمل المشتل على توفير بعض النباتات المستساغة لدى بعض الحيوانات، حيث بلغت كمية النباتات الغذائية ما يقارب 211.2 طن، وفقاً لاحتياجات الحيوانات المستهدفة لضمان التغذية الجيدة وتلبية احتياجاتها السلوكية والصحية والبيئية، وذلك من قبل فريق مراجعة النظام الغذائي، وتقييم المراحل الفسيولوجية للحيوانات لتحديد الاحتياجات الغذائية، ثم وضع جدول التغذية وعرض الطعام.

ويتم اختيار النباتات الغذائية وفق احتياج وطبيعة كل حيوان، فهي لا تشمل جميع أنواع الحيوانات كآكلات اللحوم والرئيسيات والزواحف، على عكس الحيوانات ذات الحوافر التي تحتاج وبشكل أساسي إلى هذا النوع من الطعام، مثل الجت الأخضر واليابس والتيموثي التي تضاف للنظام الغذائي الأساسي لها كنوع من التعزيز الغذائي والسلوكي.

وتعمل حديقة الحيوانات بالعين، على تحسين وتطوير المرافق والمعارض باستخدام أنواع النباتات المستساغة للحيوانات في أماكن متفرقة، تضم معارض الحيوانات والمناطق المحيطة بها، وبشكل خاص، حول سفاري العين، فيما تستمر في تطوير وتحسين الغذاء النباتي، وإدخالها في خطط الإكثار الخاصة بالمشتل، إلى جانب البحث عن أنواع أخرى من النباتات لزيادة التنوع الغذائي للحيوانات.