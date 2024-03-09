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علوم الدار

«ركوب الخيل» تدريب علاجي لأصحاب الهمم

خلال الجلسة العلمية حول الحيوانات والصحة (من المصدر)
10 مارس 2024 01:21

دبي (الاتحاد)

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بحث ضباط وخبراء ومختصون في القمة الشرطية العالمية التي انعقدت في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، سبل وآليات دعم أصحاب الهمم بالتدريب العلاجي بركوب الخيول.
وتناولت الجلسة التي حملت عنوان «الحيوانات والصحة: دراسات حالة للضباط واضطراب ما بعد الصدمة وأصحاب الهمم»، أهمية التدريب العلاجي باستخدام الخيول لأصحاب الهمم، وأثر العلاج من خلال تقييم الحالة، وآلية وضع خطة العلاج، وأهمية برنامج التدريب العلاجي باستخدام الخيول للنساء والأطفال المعنفين أسرياً، وقصص نجاح من برنامج التدريب العلاجي، والتحديات واستشراف مستقبل برنامج التدريب العلاجي.
وشارك اللواء الدكتور خبير محمد العضب، مدير مركز شرطة الخيالة بدبي، والمقدم أحمد علي الحمادي من وزارة الداخلية، وعائشة عبدالله الدربي وإيمان جاسم محمد من وزارة تنمية المجتمع، وميسون الخفاجي، من هيئة تنمية المجتمع، وغنيمة حسن البحري وشيخة عبدالغفور العوضي من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في محاور الجلسة.

ركوب الخيل
أصحاب الهمم
مركز دبي التجاري العالمي
دبي
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