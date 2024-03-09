7 أسباب لإنهاء بعثة الطلبة  المواطنين و«إمسات» غير إلزامي

دينا جوني (دبي)

حدد برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي سبع حالات يمكن بسببها إنهاء بعثة الطالب خارج الدولة، مع إعطائه مسبقاً الحقّ في التخلّي عن البرنامج بعد بدء الدراسة، وفقاً لشروط معينة. وأعفى البرنامج الطلبة المواطنين المتقدّمين للبعثة من اختبار «إمسات» للغة الإنجليزية كمتطلب أساسي للحصول على البعثة الدراسية، مع ضرورة توفير درجة أحد اختباري «توفل»، أو «آيلتس».

ويمنح البرنامج هذه البعثات لـ100 من الطلبة المواطنين الذين حققوا المراتب الخمس الأولى في المناهج الخمس الرئيسة في مدارس دبي، للالتحاق ببعثات دراسية داخل الدولة وخارجها في أرقى الجامعات العالمية. ويمكن للطلبة تقديم طلب للقبول المشروط أو غير المشروط في برنامج دراسي مُصنَّفٍ ضمن أفضل 100 برنامج في التخصص المختار، أو أن تكون الجامعة مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً.

التحصيل الأكاديمي

ويتخذ البرنامج عدداً من الإجراءات في حالة تدني التحصيل الأكاديمي للطالب عن المعدل التراكمي 3.0، منها أن يتم وضع الطالب «تحت الإنذار الأكاديمي» من قبل برنامج الابتعاث لمدة فصل دراسي واحد. وفي حالة عدم التمكن من رفع مستوى التحصيل الأكاديمي إلى الحد المطلوب، فسيُمنح الطالب فرصة استكمال دراسته لفصل دراسي واحد آخر على حسابه الخاص. وفي حالة عدم تمكُّنه من الوصول إلى المستوى الأكاديمي المطلوب، فإنه يتم إنهاء البعثة، ويجب على الطالب في هذه الحالة سداد جميع التكاليف المالية المدفوعة من قبل البرنامج.

التزامات مالية

ويمكن للطالب التخلي عن البعثة بعد الحصول عليها، ولن يترتب على ذلك أية التزامات مالية في حال قرّر الطالب التخلّي عن البعثة قبل تسلم أي من مخصصات البعثة. لكن في حالة التخلي عن البعثة بعد تسلم مخصصات مالية أو بعد الالتحاق بالدراسة، ومن دون تقديم عذر مقبول من برنامج الابتعاث، فعلى الطالب سداد جميع التكاليف المالية التي تم دفعها من قبل البرنامج.

ولا يعتبر اختبار «إمسات» للغة الانجليزية مطلباً أساسياً للحصول على بعثة دراسية، لكن من المهم أيضاً توفير درجة «توفل» أو «آيلتس» التي تطلبها الجامعات خارج الدولة، ولأغراض استخراج التأشيرة الدراسية.

القوانين والتعليمات

وحدد البرنامج سبع حالات يمكن بسببها إنهاء بعثة الطالب أولها فصل الطالب من قبل الجامعة، وعدم التقيد بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بإقامة الطلبة الإماراتيين في الخارج، أو ارتكاب أي تصرف أو فعل مخالف للقوانين والأخلاق، أو من شأنه الإساءة لسمعة الدولة، أو الانخراط في أي نشاط سياسي أثناء الدراسة، وتدني المستوى الأكاديمي للطالب عن المعدل التراكمي 3.0 أو ما يعادله بعد انتهاء مدة الإنذار الأكاديمي، والتغيب عن الدراسة بما يخالف الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجامعة. وكذلك تغيير التخصص أو الجامعة، أو بلد الابتعاث من دون حصول الطالب على الموافقة المسبقة من البرنامج، وعدم استكمال الطالب لدراسته في المدة المحددة دون الحصول على الموافقة المسبقة من البرنامج، والانضمام أو الانتماء إلى أي من المنظمات، أو الجهات في بلد الدراسة أو خارجها من دون الحصول على موافقة برنامج الابتعاث.

المهارات

يهدف البرنامج إلى تطوير المعارف والخبرات الأكاديمية، وبناء المهارات القيادية للطلبة، وإعدادهم كمبدعين وقياديين في مختلف مجالات العمل المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص في إمارة دبي، كما يدعم البرنامج تحقيق مستهدف الأجندة الاجتماعية 2033 بزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.

فرص

يركز البرنامج على إتاحة الفرص الاستثنائية أمام الطلبة الإماراتيين المتميزين للحصول على أفضل فرص التعليم العالي عالمياً، بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية، والمساهمة في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي، ويوفر برنامج البعثات العديد من الدورات التخصصية لتطوير المهارات القيادية للطلبة المُبتعثين، بالإضافة إلى فرص التدريب الميداني، والذي يؤهلهم لاكتساب المهارات القيادية التي تمكِّنهم من المساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية لإمارة دبي.