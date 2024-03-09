شرطة أبوظبي.. احترافية في مواجهة الأحوال الجوية

أبوظبي (الاتحاد)

تأمين الجمهور وضمان انسيابية الحركة المرورية، هدفان بذلت شرطة أبوظبي جهوداً مكثفة خلال الساعات الماضية لتحقيقهما، وعملت مع شركائها لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي باحترافية شديدة لحماية الأرواح والممتلكات، بخلاف استقبال مكالمات الجمهور على مدار الـ 24 ساعة والاستجابة لحالات البلاغات الطارئة.

وعملت إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، عبر منصاتها الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي، على توعية الجمهور بالسلوكيات السليمة، والتصرف الأمثل في مثل هذه الظروف، وقدمت النصائح والإرشادات اللازمة.