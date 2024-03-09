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الإمارات.. امتياز في مواجهة المطر

الإمارات.. امتياز في مواجهة المطر
10 مارس 2024 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أمطار شديدة الغزارة، هطلت أمس على معظم مناطق الدولة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحياناً، مع جريان الأودية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ضمن حالة جوية تعيشها الدولة جراء تأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي.
ورغم غزارة المطر حرص سكان العاصمة أبوظبي على توثيق الحالة الجوية بهواتفهم من شرفات المنازل ونوافذ السيارات، وسط أجواء من البهجة والسعادة، ودعوات بأن تكون أمطار خير وبركة، تنفع البلاد والعباد. (تصوير : وليد أبو حمزة)
نصائح وإرشادات 
أهابت بلدية مدينة أبوظبي بجميع سكان العاصمة التزام المنازل والأماكن الآمنة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي وهبوب الرياح العاتية، وذلك حرصاً على سلامتهم، ودعت الجميع للإبلاغ الفوري عن أي مشاهدات غير عادية خلال فترة هطول المطر.
أداء بطولي لـ«فرق الاستجابة»
من خلال أدائها البطولي والدقيق، أثبتت الفرق الرئيسة والمساندة في إمارة أبوظبي جاهزيتها التامة لمواجهة أي طارئ، عبر آليات منظمة تضمن سرعة الاستجابة من خلال تنسيق الأدوار بين فرق الاستجابة، وتوحيد إجراءات التعامل مع المنخفض الجوي وتداعياته.. وبذلت الفرق جهوداً متواصلة لاحتواء تبعات الحالة الجوية وفقاً للخطط الداعمة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على المستويين المحلي والاتحادي.

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